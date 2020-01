La Fiorentina è ancora alla ricerca di un centrocampista per completare la linea mediana, e tra i tanti giocatori sondati, ce n'è uno che stuzzica particolarmente le fantasie dei dirigenti viola. Come riporta Sky Sport, il sogno di mercato è Rolando Mandragora. Il classe '97 piace tantissimo a Pradè, che lo ha portato all'Udinese, ma non sarà facile strapparlo a Pozze nel mercato di gennaio.