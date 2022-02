Nonostante siano ormai passate due settimane dal trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, continuano ad uscire nuovi retroscena sulla trattativa. Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola Cadena SER i dirigenti della Fiorentina, consci di quali sarebbero state le conseguenze di un passaggio del gioiello serbo ai bianconeri, avrebbero provato fino all’ultimo a trovare una soluzione alternativa.



Il club viola in più riprese avrebbe fatto un tentativo per offrire Vlahovic al Real Madrid, destinazione che, al contrario di altre offerte precedenti, aveva riscosso il gradimento del giocatore e del suo entourage. Oltre ad evitare tutte quelle polemiche che sono sorte in questi giorni, dalla trattativa con il glorioso club spagnolo la Fiorentina sperava di poter ricavare addirittura una cifra maggiore rispetto ai 75 milioni ricevuti dai bianconeri.



Nonostante il talento e i numeri stagionali di Vlahovic la proposta dei viola non ha ricevuto risposte, questo perché i Blancos sono alla ricerca di soldi per acquistare in estate Mbappè, ed al momento non sono disposti a spendere certe cifre. Questo passaggio intermedio della trattativa fa capire che, nonostante sia difficilmente accettabile l’ennesimo “affare” con la Juventus, prima di chiudere la cessione la dirigenza viola ha fatto di tutto per cederlo altrove.