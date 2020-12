La Fiorentina ha ufficialmente chiuso oggi la pratica relativa a Pedro, centravanti brasiliano arrivato in viola alla fine del mercato estivo del 2019, che non si è mai imposto in Serie A. Dopo una manciata di minuti, infatti, l’attaccante fu spedito in prestito con diritto di riscatto al Flamengo, che proprio oggi ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del giocatore.I nomi seguiti dalla Fiorentina, che ha un disperato bisogno di un attaccante affidabile, sono sostanzialmente due. Il primo è quello del polacco Kris Piatek, ex Milan attualmente in forza all’Herta Berlino. I viola ci hanno già provato in estate, con i tedeschi che non sono voluti scendere a compromessi, senza abbassare mai la richiesta iniziale di 27 milioni.Calciomercato.com,Il nodo maggiore potrebbe essere l’elevato ingaggio, circa 2,5 milioni a stagione, che la Fiorentina potrebbe provare a spalmare, oppure usare direttamente i soldi della cessione di Pedro per assicurarsi il ’Panteron’.