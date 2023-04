La leggenda della pallanuoto Gianni De Magistris, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole: ""Finale di Coppa Italia? Vorrei trovare la Juventus, perché è più scarsa rispetto all'Inter. Poi è chiaro che i bianconeri ce l'ha sempre messo in tasca, ma prima o poi dovremmo avere la meglio noi. Intanto, comunque, pensiamo a vincere domani, dove sarà importante non sottovalutare nessuno. Quando giocavo a pallanuoto ero uno che non voleva mai restare in panchina, anche contro l'ultima in classifica, giocare sempre e fare tanti gol. È questo quello che devono dimostrare i nostri attaccanti anche contro le squadre piccole. Il triplice impegno deve essere un piacere per i giocatori, non un peso"