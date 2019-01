Altro colpo in dirittura d'arrivo per la Fiorentina. Un altro rinforzo, questa volta in mediana, dopo l'acquisto di Luis Muriel. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, Pedro Obiang ha detto sì alla Fiorentina. Per il centrocampista ex Sampdoria pronto un contratto di quattro anni e mezzo. Il West Ham ha detto sì a un’offerta da 11 milioni (10 di parte fissa, 1 di bonus), Obiang tornerà in Italia a titolo definitivo. Nuovo rinforzo per Pioli.