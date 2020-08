La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante capace di far fare il salto di qualità alla rosa. Come scrive La Nazione, per l’attacco piace Andrea Belotti, ma Cairo farà di tutto per non cederlo, salvo sorprese a livello societario, ovvero con il Toro che potrebbe passare di mano. Attenzione a Mario Mandzukic. L’ex Juve – libero da contratti – è in attesa della proposta giusta e a provarci sarebbero state solo (e soprattutto) Fiorentina e Inter. In casa viola (ovviamente) si frena, ma potrebbe trattarsi di una tattica identica a quanto accadde un anno fa nelle fasi di avvicinamento a Ribery.