Alle ore 15 la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul terreno di gioco del Franchi per un’amichevole contro il Monaco: l’ennesima amichevole di lusso in vista della ripresa del campionato. Contro i francesi il tecnico gigliato conferma le modifiche proposte nelle ultime settimane, riproponendo il cambio di modulo e la conferma del 4-2-3-1. In difesa l’unica sorpresa è Ranieri, riproposto centrale di difesa in attesa della miglior forma fisica di Igor e Milenkovic. In mediana viene riproposto nuovamente Bianco in cabina di regia, con al suo fianco Mandragora. Nel tridente alle spalle di Cabral, ancora premiato dal tecnico nonostante le ultime opache prestazioni, è confermatissimo Benassi: ai suoi lati Bonaventura a destra e Saponara a sinistra.



Questo l’undici iniziale mandato in campo da Vincenzo Italiano:



Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Benassi, Bonaventura, Saponara, Cabral.