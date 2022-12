Quest’oggi la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi per preparare l’amichevole in programma domani: la squadra viola alle ore 17.30 affronterà il Bastia, squadra corsa di Ligue 2. Come era già stato annunciato nei giorni scorsi Nico Gonzalez ha continuato il suo personale percorso di riatletizzazione, con l’obiettivo di essere pronto per la sfida casalinga del 4 gennaio contro il Monza: l’infortunio sembra essere quasi totalmente superato, ma ovviamente avrà bisogno di continuare a lavorare a parte almeno per un’altra settimana.



Regolarmente in gruppo anche Gaetano Castrovilli che però, come annunciato anche dal giocatore nelle scorse settimane, attenderà ancora qualche giorno prima di tornare disponibile anche in amichevole: più probabile un suo ritorno in campo la prossima settimana contro il Lugano o addirittura a fine mese per l’amichevole in famiglia con la Primavera di Alberto Aquilani. Seconda seduta a Firenze anche per Milenkovic e Jovic, regolarmente rientrati ieri dopo l’eliminazione della Serbia ai gironi eliminatori. Ultimo giorno libero invece per Szymon Zurkowski che, nonostante sia destinato a lasciare il club già a gennaio, tornerà ad allenarsi solo domani.



Per l’amichevole di domani contro i francesi, dopo esser stati esclusi per problemi fisici dal triangolare di Bucarest giocato Sabato, Italiano dovrebbe recuperare anche Riccardo Saponara e Youssef Maleh.