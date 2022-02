La Nazione dà conto del termometro di Italiano, tecnico della Fiorentina, a due giorni dalla sfida contro la Lazio. Piatek, che si è rivisto al centro sportivo dopo un periodo di assenza, avanza la propria candidatura per un posto in attacco, mentre sono in cinque ad essere sicuri di giocare: Venuti (Odriozola è squalificato), Biraghi, Milenkovic, Terracciano e Bonaventura. Il resto della formazione verrà stabilito negli ultimi allenamenti in base alle risposte che perverranno a Italiano, soprattutto da parte dei sudamericani: Torreira viene da cinque giorni di positività al Covid, Gonzalez dovrà valutare un piccolo problema patito con l'Argentina.