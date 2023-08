La Fiorentina continua a cercare un portiere da regalare a Vincenzo Italiano e c'è un nome che in questo momento pare più caldo degli altri. Si tratta di Kamil Grabara del Copenaghen per cui la Fiorentina ha già presentato un'offerta da 6 milioni di euro. In Viale fanti, si legge sul Corriere Fiorentino, la speranza è quella di chiudere in tempi brevissimi, magari già entro il fine settimana.