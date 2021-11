La Nazione (Firenze) e il Corriere Fiorentino concordano nell'aspettarsi per la sfida di domani contro la Sampdoria una Fiorentina differente da quella vista a Empoli: Igor insidia Quarta, Maleh preme per sostituire un annebbiato Bonaventura, mentre la fascia destra dovrebbe essere rivoluzionata: Venuti e Sottil al posto di Odriozola e Callejon. Sembra ancora presto per rivedere Gonzalez dal primo minuto, più probabile che questo avvenga domenica a Bologna.