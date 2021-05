Inaugurato oggi, ufficialmente, il murale dedicato a Davide Astori, realizzato dall'artista siciliano Giulio Rosk. Oltre 200metri quadrati di opera, che raffigura il capitano della Fiorentina e la storica coreografia che la Curva Fiesole gli dedicò. L'opera è nata dopo una campagna di corwfounding dell'associazione Cure2Childre, a cui in tantissimi hanno partecipato.



OSPITI - In tantissimi sono accorsi per assistere all'opera, che è situata a Firenze in viale Canova. Oltre, naturalmente, all'amministrazione comunale fiorentina, si sono visti i giocatori viola Benassi e Borja Valero, Antognoni in rappresentanza della società, Alberto Marangon (ex team manager) e Stefano Pioli, allenatore di Astori in viola.