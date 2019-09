La Fiorentina vuole provare a blindare Gaetano Castrovilli, talento di casa viola che si è messo prepotentemente in luce nelle prime tre giornate di campionato oltre che nella preseason. Il centrocampista, dopo due stagioni di crescita in Serie B con la Cremonese, si è prima guadagnato un posto nella rosa di Montella, per poi prendersi il palcoscenico e diventare piano a piano un pezzo fondamentale del gioco del tecnico campano.



RINNOVO- La Fiorentina e Pradè vogliono blindarle il centrocampista pugliese, e stanno già pensando ad un rinnovo di contratto fino al 2023, con un ampio aumento di ingaggio, che adesso si attesta sui 200 mila euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, è in corso in questi minuti un summit tra l'agente del ragazzo, Minieri, e il direttore sportivo viola, per arrivare all'accordo per il prolungamento.