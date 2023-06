La sconfitta contro il West Ham nella finale di Conference League ha chiuso la stagione della Fiorentina, in attesa tuttavia di scoprire se parteciperà nuovamente o meno alla Conference in relazione alle decisioni della UEFA sulla Juventus. Archiviato il 2022/23 si prepara la prossima stagione e per il club di Rocco Commisso c'è una priorità: stabilire il futuro di Vincenzo Italiano.



INCONTRO - Il tecnico ha un contratto con la Viola fino al 2024 con opzione in favore della società fino al 2025, ma piace al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti, anche se il presidente azzurro ha ribadito di non voler pagare alcuna penale. Per capire il futuro di Italiano, riferisce Sky Sport, è in corso un incontro proprio tra l'allenatore e il dg Joe Barone, dal quale si potrà capire se resterà a Firenze o si potrà liberare a determinate condizioni.