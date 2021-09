La Nazione (Firenze) scrive che la Fiorentina, attesa domani da quella che inaspettatamente sarà la partita di cartello del quinto turno di campionato, dovrà cambiare pelle un'altra volta, stavolta a causa delle condizioni fisiche di Castrovilli e Gonzalez: il primo deve restare in osservazione in ospedale ancora per un giorno, anche se non ci sono criticità in atto e le sue condizioni sono buone. Torreira può dare il cambio a Pulgar in cabina di regia, mentre da valutare Gonzalez, uscito nell'intervallo a Genova. Si candidano per una maglia da titolare Duncan e Saponara, con Amrabat sullo sfondo.