La questione attaccante sta continuando a tenere banco in casa Fiorentina, con i viola che si sono assicurati Patrick Cutrone dal Wolverempthon, già convocato per la gara di domani contro la Spal. Per una punta che è arrivata, ce n'è una che sta uscendo da tutti i radar, e si tratta di Pedro. Il brasiliano sembra ormai vicino alla cessione al Flamengo, dopo soli 6 mesi decisamente fallimentari, e non è stato convocato per la gara di domani. Sembra decisamente un importante indizio di mercato.