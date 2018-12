Non ci sarà Bryan Dabo nella Fiorentina che domani affronta il Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bryan Dabo non sarà convocato per la partita di domani contro il Sassuolo a causa di un forte trauma contusivo al fianco destro rimediato nella sessione di allenamento di ieri".