Il questore di Firenze Maurizio Auriemma aveva promessosabato sulle tribune del Franchi dopo il gol di Mkhitaryan in Fiorentina-Inter, ed è stato di parola. E' stato notificato infatti un Daspo di 3 anni all'aggressore, fermato e identificato dalla Polizia dopo l'episodio.- E' successo tutto nel settore Maratona, dove dopo la rete dell'armeno alcuni tifosi nerazzurri si sarebbero avvicinati al settore ospiti per festeggiare. Quando stavano riprendendo posto,. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stto bloccato all'altezza dei cancelli d'ingresso allo stadio ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.- "Alla luce di quanto accaduto, l’Autorità di Pubblica Sicurezza - si legge nel provvedimento -in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che la sua presenza, anche quale spettatore, nei luoghi dove si svolgono tali eventi, possa turbare il regolare svolgimento delle gare.Il tifoso; due ore prima e due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, non potrà inoltre accedere ai luoghi intorno allo stadio “Artemio Franchi” e a quelli dove transitano i tifosi, come stabilito dal Questore Maurizio Auriemma.La violazione del DASPO, per il quale è ammesso ricorso, è punita nel nostro ordinamento con la reclusione da uno a tre anni di carcere e".