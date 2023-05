In occasione della finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter, il quotidiano Tuttosport si concentra anche sui rapporti mai del tutto idilliaci fra le due società: "Con l’Inter la scintilla è nata durante l’emergenza Covid quando la Figc, nel corso della stagione 2020-21, concesse alle società di Serie A una deroga sulla tempistica dei controlli della Covisoc sul pagamento di stipendi e imposte. I nerazzurri erano in difficoltà in quel periodo, ma la richiesta partì dall’assemblea di Via Rosellini con un voto all’unanimità. Da quel momento, però, la Fiorentina è tornata sistematicamente ad attaccare l’Inter. Non sono mancate discussioni accese tra Barone e Beppe Marotta durante le riunioni di Lega".



Da lì in poi si sono avvicendate frizioni più o meno pesanti con i due club in contrasto su tanti tami che vengono quotidianamente trattati in Lega. A ottobre dello scorso anno, poi, in occasione della sfida d'andata fra le due società, è andato in scena un alterco anche piuttosto pesante negli spogliatoi.