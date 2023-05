Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali della società alla vigilia della gara contro l'Udinese



"Scenderemo in campo con lo spirito di aggiungere punti ancora alla classifica. Abbiamo grande voglia di fare bene e tornare a cercare di vincere perchè è da un bel po' che non succede. Abbiamo ancora bisogno di punti per mettere a posto una classifica che con qualche punto può darci ancora qualche soddisfazione".