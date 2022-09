Il tecnico cella Fiorentina Vincenzoha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus:"Abbiamo lasciato lì due punti. Sono arrabbiato e rammaricato. Abbiamo sprecato troppe situazioni. Dovevamo approfittare dell'ottima gara che stavamo facendo. Mi dispiace, perché dobbiamo sfruttare tutto ciò, spinti anche dal pubblico. L'unica cosa che rimane è la prestazione. Mi auguro che non cambi da qui fino alla sosta. Ho parlato con la gente alle mie spalle, spiegandogli il perché del cambio di Kouamé. I ragazzi hanno dato l'anima. Abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore e mi dispiace perché agli attaccanti basta un giocata, un gol. Forse era il rigore che poteva darci i tre punti. Jovic vivrà di alti e bassi. Deve continuare ad avere l'atteggiamento da campione. Dodò sta crescendo molto, veniva da mesi di inattività. Adesso sta ingranando, diventando un terzino importante. Così anche Kouamé che si sta guadagnando il posto da titolare. Barak sia adatta molto bene. Ho tanti ragazzi intelligenti. Amrabat? Crescita incredibile. Lui non pensava di giocare così, ma oggi addirittura ha sfiorato il gol. Sono contento, se penso che voleva andare via. Nico? Sta male. Così parlo anche del turnover folle. Spesso siamo forzati da cambi obbligati. Nico continua ad avere sto problema al tallone".Poi in sala stampa: "? Oggi perdiamo il calciatore più forte della Fiorentina perché ho dovuto forzare il suo impiego, menomale che non l'ho messo in campo ad Udine. Ha un problema all'adduttore che si porta dietro da settimane, ma Italiano è un folle se fa nove cambi tra una gara e l'altra. Questi sono i risultati di mettere in campo per forza i giocatori, anche quando non sono al massimo".