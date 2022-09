Come abbiamo potuto analizzare nei giorni scorso la Fiorentina di Vincenzo Italiano in queste settimane ha dovuto fare a meno di sette giocatori, convocati dalle proprie rappresentative nazionali, che però nei prossimi giorni torneranno regolarmente ad allenarsi a Firenze. Come riportato da Il corriere fiorentino primo a far ritorno a Firenze è Zurkowski che, dopo essere partito titolare nella gara di Nations League di ieri sera, tornerà da Italiano già a partire domani. Sempre domani scenderanno in campo Kouame contro la Guinea, Barak contro la Svizzera e Terzic e Jovic che sfideranno la Norvegia: l'ex Real Madrid è entrato solo al 90' nel match contro la Svezia e, vista l'esplosione di Mitrovic, sembra lontano dal conquistare una convocazione per i prossimi Mondiali.



Mercoledì sarà il turno degli africani e dei sudamericani, con Amrabat che con il suo Marocco domani giocherà in amichevole, presumibilmente dal primo minuto, contro il Paraguay mentre la grande incognita come sempre è rappresentata da Nico Gonzalez. La sua Argentina giocherà nella notte di mercoledì contro la Giamaica, con l'ex Stoccarda che sarà a Firenze soltanto nella serata di giovedì.