L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria per 4-1 sul campo del Lech Poznan nell'andata dei quarti di finale in Conference League: "Do un voto altissimo ai ragazzi, hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. Non permettendo agli avversari di trovare entusiasmo, abbiamo fatto fatto gol e chiuso la partita al momento giusto. Questo era il primo round, abbiamo un bel vantaggio, ma per la qualificazione manca il ritorno a Firenze. Ricordiamoci com'è andata col Braga. Brekalo, Gonzalez, Ikoné e Sottil si sono mossi tutti bene".