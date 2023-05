Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport prima del match tra Fiorentina e Basilea. Ecco le sue parole.



SU RANIERI - “Quest'anno è stata una bellissima sorpresa. Oggi viene scelto per la sua capacità di lettura nelle ripartenze”.



SU CABRAL - “Cabral sta bene e ha recuperato. Mi auguro che il fatto di essere un ex diventi uno stimolo. Siamo pronti e speriamo di gestire bene la gara e crearsi un piccolo vantaggio per il ritorno”.



SUL MATCH – “Il Basilea ha rischiato spesso, ma sono riusciti a rimanere dentro la competizione. Hanno battuto il Nizza e la qualità c'è”.