Così Vincenzo, tecnico della, ai media ufficiali della società viola alla vigilia della gara contro lo Spezia:"Lo spirito della squadra è buono e aver superato il girone di Conference League ci ha aiutato in questo. Vediamo adesso cosa succede nell'ultimo turno, ci aspetta una trasferta insidiosa contro un avversario che all'andata non abbiamo battuto. Saranno tre punti importanti per il primato del girone. Adesso siamo reduci dalla bella prestazione di giovedì e vediamo domani cosa ci porterà quella vittoria. Se in Conference siamo stati bravi a recuperare terreno, non lo siamo stati fino a qui in campionato. Ora la priorità deve essere risalire in classifica quanto prima e riprenderci i punti che meritiamo. Con lo Spezia abbiamo una prima opportunità per fare questo. La classifica attuale non ci rispecchia assolutamente e abbiamo troppi punti in meno rispetto a quanto visto sul campo. Se vogliamo crescere e costruire una nostra mentalità, è giunto il momento di fare filotto e vincere le prossime quattro partite, le tre di campionato e con il Riga. Dobbiamo essere continui. La sosta per i Mondiali? Si tratta di un'anomalia per tutti. I primi giorni staccheremo la spina per poi riprendere con una sorta di ritiro estivo, con lavoro duro ed amichevoli. L'obiettivo sarà quello di mantenere la condizione alta per tutti. La tenuta della nostra difesa? Alterniamo troppi momenti di alti e bassi, siamo riusciti a crescere davanti concretizzando con maggiore frequenza, ma dietro dobbiamo migliorare sotto il profilo dell'attenzione e concentrazione, subiamo troppi gol evitabili. Lavoriamo tutti i giorni per trovare maggior equilibrio".