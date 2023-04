Nelle ultime partite, Vincenzo Italiano ha implementato una nuova e curiosa chiave tattica nelle manovre della Fiorentina. Un dettaglio di cui ha parlato stamani La Gazzetta dello Sport: "Vincenzo italiano da qualche partita a questa parte ha infatti ideato il difensore centrale/regista. Una soluzione inusuale a inizio azione, che somiglia a quella del City ma in modo ancora più accentuato: in costruzione bassa, Igor o Martinez Quarta si alza in verticale rispetto al compagno fissandosi a centrocampo, con i due terzini che stringono sulla linea della retroguardia e i due mediani “veri” che stanno più larghi, più vicini alle ali che devono occupare l’ampiezza. Igor lo ha fatto contro l’Inter, l’argentino contro lo Spezia e forse ha un’attitudine migliore nella distribuzione del pallone. Sono due partite in cui italiano non aveva la piena disponibilità Amrabat (con i nerazzurri per il Ramadan, è entrato a partita in corso, con i liguri era squalificato). L’alternativa è stata creativa: non un omologo del ruolo - che nella rosa viola non c’è - ma un guardiano analogo, per proteggere occupandosi dell’ordinaria amministrazione dell’inizio-azione, lasciando poi ai piedi buoni in posizione più avanzata la creazione offensiva."