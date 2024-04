Fiorentina, Italiano: 'Dedichiamo la semifinale a Barone e ai suoi figli'

Il tecnico dellaVincenzoha parlato a Sky dopo la vittoria ai supplementari sul Viktoria Plzen nei quarti di finale di ritorno di Conference League:"L'obiettivo che avevamo per stasera e da quando abbiamo preparato il quarto di finale. Sapevamo come ci poteva fare male il Viktoria, abbiamo gestito la gara d'andata e stasera creato quello che potevamo creare. Pensavo fosse stregata, ma abbiamo meritato il passaggio del turno e per il secondo anno consecutivo siamo in semifinale. Partita che può essere una scintilla? Credo di sì, perché abbiamo preparato andata e ritorno in due modi diversi. Temevo il Plzen in casa, ma siamo stati bravi a non subire gol e ad essere meno belli. I ragazzi sono felici e con questa vittoria siamo ripagati in un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni, siamo stanchi e perdiamo giocatori come Bonaventura. Dedichiamo la vittoria alla famiglia di Joe, a Joe, ai suoi figli".

"Belotti e Nico? Mi dispiace per Andrea, era in dubbio per questa partita per un problemino al quadricipite e ha stretto i denti. Ha fatto quello che ha sempre fatto da quando è arrivato, il portiere gli ha negato il gol ma anche oggi ha creato quelle situazioni su cui lavorando può essere ripagato. Nico era da un po' che non segnava, ha avuto 2-3 situazioni e si è sbloccato: mi auguro che tutto il reparto offensivo ci dia una mano e un apporto maggiore dagli esterni. Ikoné? E' un ragazzo che si sacrifica, a cui manca il gol, ma con questa rete e l'assist può essere da traino anche a Kouamé e Sottil per le ultime gare. Martinez Quarta? L'ho messo per rimanere in tre e mandare molti giocatori avanti, è stato pericoloso anche davanti e ha la capacità di andare a chiudere l'azione e a impostare il gioco. Bene per chi entra così e riesce a dare una mano alla squadra. Alla fine in fondo sono arrivate squadre forti, questa competizione ha alzato il livello, se sarà Bruges il ritorno sarà in trasferta e sarà da preparare bene, ma intanto ci godiamo questa vittoria. Ora abbiamo impegni su impegni, ci penseremo".