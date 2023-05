In attesa dello scontro in Conference League con il West Ham che può valere una coppa, la Fiorentina è finita ko nella prima finale stagionale con l'Inter. Un ko che non permette alla Viola di alzare la Coppa Italia: scontata al 90' la delusione di Vincenzo Italiano.



GOL MANGIATI - "Siamo partiti molto bene e potevamo pure raddoppiare - l'analisi del tecnico gigliato -. Gli abbiamo concesso una ripartenza e loro hanno pareggiato. Loro, che sono forti, si sono poi inventati il secondo. Nella ripresa abbiamo creato tanto mettendogli in difficoltà: abbiamo giocato alla pari, e adesso non possiamo mollare".



ADESSO IL WEST HAM - "La Fiorentina si è ben comportata, abbiamo regalato 10 minuti e loro ne hanno approfittato. La qualità alza la possibilità di realizzare certe chance. I dettagli fanno la differenza contro questi campioni. Naturalmente c'è dispiacere. Jovic e Cabral hanno avuto delle opportunità, siamo stati sfortunati. Sono stati i nostri trascinatori per tutto l'anno ed è giusto dargli fiducia. Adesso archiviamo e ripartiamo cercando di fare meno errori" ha concluso Italiano.