Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-0 contro la Salernitana: “Non eravamo partiti come al solito però c’è anche l’avversario che nella prima mezzora ha chiuso tutti i varchi e ripartita bene. Ma abbiamo questa concretezza che prima ci mancava sbloccando la gara con Jack da fuori aria e poi la gara ha avuto un esito più tranquillo per noi. In casa siamo riusciti nuovamente a fare bene, a far gol e vincere. Ora abbiamo altre tre gare e vogliamo chiudere al meglio l’annata".



VLAHOVIC - "Attacchiamo poco il primo palo e oggi Vlahovic è stato bravo a farlo trovando il gol. Sono contento per lui perché si allena bene, ha fame e sta migliorando sotto alcuni aspetti come quello di cui sopra. Si applica e ha voglia di crescere, siamo felici di averlo nel nostro reparto offensivo. È un giocatore molto concreto".



CENA OFFERTA A CALLEJON - "Si è dimenticato che in settimana l’ho offerta a tutta la squadra. Callejon ha fatto bene, sono contento di lui e se c’è da pagarne un’altra sono contento di farlo visti i risultati".