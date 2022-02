Dopo un mese e mezzo in cui aveva raccolto solo due vittorie, in campionato con il Genoa e in Coppa Italia contro il Napoli, negli ultimi 5 giorni la Fiorentina è tornata a vincere. La vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, che spalanca le porte alla doppia semifinale contro la Juventus, e quella di ieri sera contro lo Spezia sono la dimostrazione che questa squadra non ha mollato: nonostante la cessione a Gennaio del suo finalizzatore principale, nonché capocannoniere della Serie A, la Fiorentina è ancora viva e vuole provare a tornare a giocarsi la qualificazione alle coppe europee.



Questa mattina sulle pagine dell’edizione odierna de La Repubblica, edizione fiorentina, viene fatto un focus sul tecnico viola: per il giornale Vincenzo Italiano è riuscito a riagguantare il campionato e grazie ad una squadra definita “sbilenca” e in emergenza a centrocampo. Il tecnico dei viola sta portando la squadra verso un obiettivo insperato fino alla scorsa stagione, riuscendo a superare con anche la cessione del suo miglior giocatore. Le idee contano nel calcio e chi le sa usare porta anche i risultati: questa Fiorentina è il ritratto delle sue convinzioni, gioca a memoria e sa compensare i propri limiti. La squadra è consapevole, sa cosa vuole e prova sempre ad ottenerlo.



Oltretutto questa squadra dimostra di avere ulteriori margini di miglioramento. La stagione da qui a Giugno sarà tutt'altro che semplice per la squadra viola e, come ripetuto sia dal tecnico che dalla dirigenza ai margini del match, il gruppo necessità ancora di trovare la continuità soprattutto nei risultati, ma se la Fiorentina manterrà questo pragmatismo e questo stile di gioco, il ritorno in Europa è alla portata di Firenze.