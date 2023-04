, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan:"Stasera è successo quello che ho sempre temuto, come era già successo col Braga si è complicata una partita quando sembrava impensabile. Siamo stati bravi a rimanere lucidi rimettendo a posto la qualificazione. Sembrava una formalità ma in Europa non si può essere mai tranquilli”."Sei in vantaggio di tre gol e giochi partite su partite, è normale pensare a qualche rotazione per far riposare chi è affaticato e non è al cento per cento. Ad esempio stasera perdiamo Bonaventura, spero per un affaticamento e non per stiramento. Hanno risposto tutti bene, l’obiettivo era superare il turno e lo abbiamo fatto. Siamo felici di questo".“I tifosi spesso hanno meno lucidità degli allenatori. Nel momento in cui vai in difficoltà bisogna stare tranquilli e mantenere la calma. Mi sono preso con un signore che è li da due anni gli ho detto che era importante passare il turno”."Riccardo ha delle qualità da giocatore vero, questo strappo e uno contro uno col quale crea superiorità numerica. Deve migliorare sotto porta e nell’ultimo passaggio, adesso è tornato dopo un’operazione complicata e sta ritrovando la forma migliore. Mi auguro che questo gol possa sbloccarlo definitivamente""Il primo tempo è stato giocato bene, nel secondo stavamo amministrando ma questo uno due ha complicato la gara. Come col Braga non ci siamo disuniti, è la seconda volta che restiamo in gara e riusciamo a qualificarci. Anche sul rigore potevamo stare più attenti ma in Europa le gare non sono mai finite. Si era complicata una gara che fortunatamente siamo riusciti a raddrizzare".