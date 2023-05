è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Sentiamo grande orgoglio per esser qui. E non scoriamo che abbiamo anche un’altra finale. Affrontiamo la finalista di Champions e abbiamo un ostacolo durissimo. Ma ci arriviamo sereni e cercheremo di metterli in difficoltà, daremo filo da torcere.”Voglio concentrarmi su questi due anni. È tutto nato a Moena lo scorso anno e il processo è stato incredibile, grazie anche ai ragazzi, che da subito li ho visti concentrati e disponibili. Dovevamo venir fuori da momenti non esaltanti. Venivamo da salvezze striminzite e insieme abbiamo ottenuto questa qualificazione. Noi volevamo migliorare il cammino in Coppa Italia e onorare la Conference, volevamo arrivare in fondo, e ci siamo riusciti. Ho messo tutto me stesso cercando di condividere il lavoro coi ragazzi. Ora però non dobbiamo accontentarci. Gli avversari sono fortissimi, e noi abbiamo le nostre chances. Dobbiamo dare tutto domani, ci siamo meritati questa finale.So che affronteremo una squadra che può inventarsi la giocata, ma mi concentro sui miei ragazzi. Dobbiamo riproporre cosa ci ha fatto arrivare qui, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Serve una grande prestazione individuale, solo così possiamo metterli in difficoltà. La montagna da scalare è molto alta. Voglio i ragazzi con gli occhi di Basilea, poi vedremo alla fine.Oltre alla bravura degli avversari c’è un allenatore che sa vincere i trofei, e ne ha vinti tanti. È uno specialista, è innegabile. È una difficoltà in più per noi. Nelle finali che ho giocato ho visto i ragazzi continuare a proporre ciò in cui credono, e noi questo dobbiamo fare. Qualsiasi cosa accadrà dobbiamo rimboccarci le maniche, mancano tre gare. Dobbiamo far vedere che in finale c’è una squadra che l’ha meritato.Quella di ieri è simile all’abbraccio che abbiamo fatto sotto la curva prima di Basilea. Penso che i 6mila di ieri ci hanno dato ottimismo, vicinanza e passione. Ci chiedono di dare tutto. I ragazzi hanno capito cosa vuole la città e l’amore trasmesso. E domani andremo in campo ad onorare quanto fatto durante l’annoLi ho sempre, anche sul riuscire a metterli in difficoltà. Mi servono giorni per capirlo. I ragazzi stanno bene. Ho qualche dubbio su alcune pedine, spero di scegliere bene e chi subentra spero dia il massimo. Domani deciderò.Prendo come spunto che abbiamo dato loro filo da torcere, a Firenze e Milano. Non li abbiamo solo subiti ma abbiamo mostrato le nostre armi. Ma in gara secca è tutto diverso.Stanno bene. Sofyan lo abbiamo gestito, Gonzalez l’abbiamo fatto riposare. Sono al top.Voglio sottolineare che entrambi siano diventati importanti. Perché coi gol abbiamo ottenuto continuità e ci giochiamo questa Coppa. Jovic sta bene, Cabral anche. Giocare dal 1’ o subentrare non cambia nulla. Mi aspetto sacrificio e freddezza. Sono convinto che siamo in buone mani.L’incontro è stato emozionante, per me era la prima volta. Un’esperienza bellissima. Saponara si è fatto barba e capelli, è pronto e spero dia il massimo pure lui.