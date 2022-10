In tarda mattinata la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi per preparare la sfida di sabato sera contro l’Inter di Simone Inzaghi. Questa mattina attorno alle ore 11 la squadra si è recata all’interno dello Stadio Artemio Franchi, come spesso accade nell’antivigilia delle partite casalinghe, per svolgere una normale seduta quotidiana: alla seduta era presente anche il presidente Rocco Commisso. Nonostante quanto ci si potesse aspettare, non arrivano buone notizie dall’infermeria: restano infatti ai box sia Riccardo Sottil che Luka Jovic, gli unici due acciaccati della rosa.



L’attaccante serbo, dopo l’infortunio rimediato lunedi sera contro il Lecce, si è comunque recato all’interno dello stadio, ma ha però svolto lavoro personalizzato per limitare il fastidio all’anca. Per quanto riguarda l’esterno la situazione è molto più complicata. Out dalla partita casalinga contro il Verona per un problema ad una coscia, il giocatore ha continuato il suo percorso riabilitativo all’interno del Centro Sportivo Davide Astori e sarà quindi escluso dalla lista dei convocati.