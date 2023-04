Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria: "Siamo consapevoli di aver fatto un cammino molto importante, raggiungendo un traguardo storico però dobbiamo fare un altro passo e c’è la Conference League oltre al campionato. Stiamo facendo ottime cose, ma non ci possiamo fermare. Oggi sono in palio tre punti importanti".



Oggi grande chance per Jovic?

"Non dimentichiamoci che è un ragazzo giovane, nessuno vuole perderlo. Sappiamo quello che è il suo potenziale. In questo rush finale può darci tanto, oggi parte dall’inizio e mi auguro che la butti dentro".