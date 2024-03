Fiorentina, Italiano saluterà a fine anno. Ecco perché per il Napoli è in vantaggio su Conte

Il destino di Vincenzo Italiano sembra ormai essere segnato, almeno secondo quanto racconta stamattina il Corriere dello Sport. Nonostante alcune voci che ipotizzavano una possibile permanenza alla Fiorentina dopo quanto successo negli ultimi giorni, il quotidiano è piuttosto sicuro del fatto che il tecnico lascerà i colori viola a fine anno, quando il suo contratto coi gigliati scadrà, al netto della clausola di rinnovo. Il principale spasimante del tecnico ex Spezia è Aurelio De Laurentiis che lo vorrebbe per il suo Napoli.



VECCHI AMORI - Gli azzurri seguono da vicino il tecnico da tempo e il patron partenopeo lo apprezza già dai tempo di Spezia, dove Italiano fece vedere ottime cose. Il sogno per de Laurentiis sarebbe Antonio Conte ma se si vorrà continuare nella tradizione del 4-3-3, l'allenatore siciliano parte in netto vantaggio e proprio per questo è l'indiziato numero uno a prendere il posto di Calzona sulla panchina azzurra.