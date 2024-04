Fiorentina, Italiano verso il Torino? Ma i due club si contendono anche Sarri

Si preannuncia un'estate scoppiettante quella che riguarda le panchine della Serie A. E c'è ancora grande incertezza per quelle di Torino e Fiorentina, ancora alla ricerca di un padrone per la prossima annata visti i probabili addii diLa Stampa fa il punto sulla situazione di entrambe le società.- Secondo il quotidiano, Vincenzo Italiano è uno dei preferiti in casa Toro proprio per andare a sostituire Juric ed è particolarmente apprezzato dallo stesso patron Urbano Cairo che continua comunque a seguire anche i profili di Raffaele Palladino e di Rino Gattuso. Tuttavia, c'è anche un altro nome che interessa entrambi i club.

Entrambe le società, infatti, sono interessate a Maurizio Sarri. Il Torino segue da vicino l'ex tecnico della Lazio su cui, però, c'è da tempo anche la Fiorentina.