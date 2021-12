Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla a Sport Mediaset: "Vlahovic? Il ragazzo lo avete visto tutti, come approccia le partite e come si comporta. Continua a essere un professionista esemplare, fa gol e ha trovato la concretezza. La situazione è facile da gestire, fa la differenza come si comporta e come si allena. Per il momento va tutto bene, in campo è il primo a rincorrere e ad aiutare i compagni".