L’infortunio patito da Luca Jovic lunedi scorso contro il Lecce, è soltanto l’ultimo di una lunga lista: quello di quest’anno infatti risulta essere il campionato con più infortuni in assoluto. In pochi mesi molti giocatori della Serie A sono stati costretti a restare lontano dai campi a causa di acciacchi di naura muscolare, e questo sembra essere tutt’altro che una semplice casualita.



E quest’oggi, sulle pagine del Corriere Fiorentino, è stato fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche dell’attaccante serbo che, nonostante dal punto di vista medico non preoccupino affatto, adesso lasciano spazio a molti dubbi. Il fastidio all’anca non è grave ma, come successo anche ieri, non gli ha permesso di prendere parte alla seduta di allenamento insieme ai compagni.



L’idea di molti, che adesso cominciano a mettere in dubbio il problema sorto al giocatore, è che Jovic non voglia rischiare niente in vista del Mondiale di Qatar: nonostante il numero 7 viola sia molto indietro nelle gerarchie del ct, con Vlahovic e Mitrovic molto avanti rispetto a lui, la sensazione è che il giocatore non voglia mettere minimamente in discussione la sua partecipazione al torneo intercontinentale, difatto mettendo in secondo piano le esigenze del suo club di appartenenza.