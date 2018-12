Prima della sfida tra, iniziata alle 18 al Franchi, Giorgio, capitano dei bianconeri, che ha indossato per una stagione la maglia della Viola, si è recato sotto la fiesole per lasciare una corona di fiori in memoria di Davide, il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. I due sono stati compagni di nazionale.IL 13' MINUTO - Al tredicesimo minuto del match, come sempre capita in casa, l'intero stadio ha dedicato un applauso a Davide Astori.