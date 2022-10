Se dopo 10 giornate di campionato la Fiorentina di Vincenzo Italiano è stabile al tredicesimo posto in classifica, riuscendo ad evitare posizioni ancora più pericolose, gran parte del merito è sicuramente di Christian Kouame. Il grande avvio di stagione dell’attaccante ivoriano, secondo per marcature soltanto a Nico Gonzalez, è colui che sta trascinando la squadra durante questo primo spezzone di stagione complicato: il ragazzo eccelle soprattutto in quanto a grinta e sacrificio, dimostrandosi uno dei veri e propri trascinatori della Fiorentina in uno dei momenti più critici della gestione Commisso.



Dopo un primo momento in cui il ragazzo aveva intenzione di lasciare Firenze adesso, ad un passo dal raggiungimento delle 100 presenze in Serie A, una delle questioni che interessa sicuramente il club gigliato è quella relativo al contratto: il numero 99 ha il contratto che vai in scadenza nel giugno 2024. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese per il momento non ci sarebbero incontri in programma per discutere del suo futuro ma è chiaro che, se il giocatore continuerà a dimostrarsi fondamentale per lo scacchiere tattico di Italiano, la dirigenza viola dovrà attivarsi per mettere nero su bianco un rinnovo contrattuale per scongiurare qualsiasi tipo di pretendente.



Come sappiamo nonostante le ultime due deludenti stagioni in viola, passate tra panchina e prestito in Belgio, Kouame da sempre ha molti estimatori all’estero: come non dimenticare, prima che la Fiorentina decidesse di acquistarlo dal Genoa, il forte interessamento del Cristal Palace che, poco prima che il giocatore si infortunasse al ginocchio, era pronto a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro. Adesso la situazione è molto diversa ma è chiaro che se il giocatore continuerà cosi, a fine stagione alla Fiorentina arriveranno un sacco di offerte.