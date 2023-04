L'esultanza di Lukaku, che gli è costata l'espulsione nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, è stata riproposta anche da altri giocatori in altri stadi. L'ultimo a imitare BigRom in termini di tempo, è stato l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame. Dopo dieci minuti della gara contro il Monza segna con un colpo di testa, corre a bordocampo e feteggia mandando un messaggio per la lotta al razzismo: occhi chiusi, mano sulla testa e indice alla bocca. Come a dire: zitti tutti.



IL GESTO DI LUKAKU - Un'esultanza che sta diventando sempre di più il simbolo della lotta al razzismo, nata la sera di Juve-Inter quando Lukaku rispose così ai cori razzisti allo Stadium nell'andata di semifinale di Coppa Italia. E ora, tra gli altri, l'ha replicata anche Kouame in Monza-Fiorentina.