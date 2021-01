Christian Kouamè e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante ivoriano è in uscita dalla Fiorentina e sta valutando due proposte molto allettanti da parte di Torino e Verona. Il tecnico del club veneto, Ivan Juric, spinge per riaverlo a disposizione dopo l'esperienza comune al Genoa.



L'OFFERTA DEL VERONA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Verona è in contatto dalla Fiorentina da un paio di giorni ed è pronto a presentare un'offerta ufficiale in prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni complessivi.



IL SI' AL TORINO - La prima società a muoversi per Kouamè è stata, però, il Torino. Kouamè ha aperto al trasferimento in granata, convinto che alla corte di Giampaolo possa riprendere quella ascesa frenata dal passaggio alla Fiorentina dal Genoa. Il presidente Urbano Cairo vorrebbe inserire nella trattativa anche Alfred Duncan, altro giocatore che può dire addio al club viola in questa sessione di mercato. Sfida aperta, dunque, tra Verona e Torino per l'attaccante ivoriano. La decisione finale potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.