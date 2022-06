Con Milenkovic già praticamente con le valigie in mano il difensore della Fiorentina Igor si appresta a diventare una pedina fondamentale per lo scacchiere difensivo di Vincenzo Italiano. Allo stesso tempo però il brasiliano, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i viola, con l’ottima stagione appena conclusa si è attirato su di se le attenzioni di molti club italiani.



Uno su tutti il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio questa mattina l’intermediario di mercato legato al brasiliano, Danilo Caravello, ha parlato di questo possibile intreccio di mercato a CalcioNapoli24 Tv. Queste le sue parole:



“Igor in orbita Napoli? Rientra certamente nei parametri, per lui i partenopei sarebbero un punto d’approdo importante: è uno di quei giocatori che in determinate piazze possono diventare importanti grazie alla loro voglia di emergere. Rispetto ad altri profili costerebbe anche meno, per questo potrebbe fare al caso del Napoli che nei prossimi due anni vuole ringiovanire la rosa e abbattere i costi”.