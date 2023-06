Rocco Commisso ha parlato a margine dell'incontro con i procuratori avvenuto al Viola Park. Queste le parole del patron gigliato rilasciate ai canali ufficiali della Fiorentina: "Abbiamo fatto un giro nel Viola Park per parlare di alcune tematiche molto importanti. Ho parlato dei giovani italiani. Non è giusto che un ragazzo che arriva dall'estero e che prende un milione, per esempio, di stipendio netto, ci costi 1,3 milioni lordi e un italiano, invece, due. Serve dare più forza al calcio italiano."