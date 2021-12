L'acquisto di Jonathan Ikoné da parte della Fiorentina, si legge sull'edizione locale de La Nazione, suona come una mezza sentenza sul futuro di Josè Callejon, prossimo allo svincolo in caso di mancato rinnovo. Il contratto in scadenza lo autorizzerebbe da febbraio ad accordarsi con una nuova squadra, e l'ultimo arrivo nel reparto offensivo, un colpo anche in prospettiva futura, non lascia molto margine di manovra con l'ex Napoli, tra l'altro uno dei più pagati in rosa.