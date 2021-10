Vi riportiamo i passaggi più rilevanti dell'intervista realizzata dal Corriere Fiorentino con l'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò, che sostiene che la scelta da parte di Vlahovic di non battere il rigore contro il Cagliari sia stata onesta, anche se denota mancanza di serenità. Al prossimo rigore, magari già contro la Lazio, "credo che Vlahovic si presenterà sul dischetto e batterà tranquillamente".



INCOMPRENSIONE - Riganò biasima Vlahovic per la situazione che si è venuta a creare: "Non capisco, non ci arrivo proprio. Sei a Firenze, puoi avere la città con te, hai un tifo meraviglioso che non ti abbandonerà mai e ti offrono pure una vagonata di soldi. Cosa vuoi di più?"