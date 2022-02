Nel corso di una diretta Instagram l’ex centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo ha parlato anche di Davide Astori, suo compagno di squadra in viola: “La sera prima che Astori morisse in 4-5 eravamo in stanza a parlare: ‘A chi daresti i tuoi soldi se domani non ci fossi più?’ e ognuno diceva la sua. E’ assurdo che lui sia morto proprio un paio di ore dopo questa chiacchierata”.