Carlos Freitas, colui che insieme a Pantaleo Corvino portò Vlahovic a Firenze nel 2017, ha confidato all'edizione locale de La Nazione che "​No, non mi è mai successo di mettere in vendita pubblicamente un giocatore perché non rinnova a 21 mesi dalla scadenza. Magari sapevo che un mio calciatore aveva rifiutato il rinnovo ma mai avrei svelato la sua volontà. Adesso se ne esce ​con la massima professionalità possibile. Del calciatore, che deve essere impeccabile dentro e fuori dal campo, e della società che dovrà pensare a vendere il prima possibile Vlahovic, se non vuole che vada in scadenza".