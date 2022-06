Con il tempo che passa la dirigenza della Fiorentina sta continuando a studiare il colpo in attacco, a cercare di scovare il profilo adatto al calcio di Vincenzo Italiano. Per questo l’edizione odierna de Il Tirreno ha cercato di fare il punto della situazione analizzando caso per caso tutti gli attaccanti accostati nelle ultime settimane ai viola, una lista lunga e ricca di sorprese.



Tra i vari Milik e Belotti, Suarez e Cavani, Joao Pedro e la permanenza di Piatek, il quotidiano toscano fa chiarezza sulle idee del mister: il profilo preferito da Italiano per far coppia con Cabral è quello dell’ex Empoli Andrea Pinamonti. L’attaccante di proprietà dell’Inter fa gola alla Fiorentina, tanto che la dirigenza gigliata starebbe formulando una prima offerta da presentare ai nerazzurri. La possibiità di uno scambio fa gola ad entrambe le squadre, con i viola pronti a inserire nella trattativa anche Nikola Milenkovic, che da tempo è seguito dai nerazzurri. Con Dzeko, Correa, Lautaro e ora Dybala Pinamonti avrà probabilmente poche chance e chissà se non cominci a prendere in considerazione l’idea di trasferirsi a Firenze. E nelle prossime ore non è detto che non possa convergere in una formula che faccia felici tutti. Italiano per primo.