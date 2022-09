L’infortunio subito da Milenkovic, e la ristrettezza del reparto difensivo della Fiorentina, potrebbero imporre alla dirigenza gigliata di dover pescare dalla lista dei giocatori svincolati. L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare un focus su quali possano essere i profili adatti allo scacchiere di Vincenzo Italiano.



Il nome più famoso è quello di Denayer, ex Lione cercato in estate dal Torino e adesso dalla Roma di Mourinho. Il quotidiano riporta anche i nomi di Maksimovic, ex Napoli e Genoa, e Zagadou, giovane del Psg, che nella scorsa estate era stato seguito da vicino anche da Inter e Milan. Infine ci potrebbe essere anche la soluzione Mangala, giocatore d’esperienza con un passato al Porto e al Manchester City che nella passata stagione era però retrocesso con il Saint Etienne.



La Fiorentina è alla finestra ma come sappiamo, se volesse realmente fare qualche operazione nel reparto difensivo, dovrebbe prima far partire qualcuno: già adesso ha dovuto giocare qualcuno, Benassi su tutti, fuori dalla lista e per questo prima servirà liberare un ulteriore slot.